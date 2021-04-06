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Происшествия

11:55

Володин подтвердил, что в аварии на Садовом кольце пострадала сотрудница аппарата ГД

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил, что одна из пострадавших в ДТП на Садовом кольце является сотрудницей аппарата Госдумы. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

"На минувшей неделе в центре Москвы произошло резонансное ДТП. Пострадавших несколько, одна из них – наша коллега, сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжелое", – отметил Володин.

Крупное ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Позже адвокат потерпевших Виталий Бородин заявил, что пострадавшая пока остается в коме.

Сам Эдвард Бил заявил, что раскаивается в своих действиях.

"Специальный репортаж": "Эдвард сбил"

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