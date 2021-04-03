Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Билом

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Женщина, которая пострадала в ДТП на Смоленской площади с участием блогера Эдварда Била, находится при смерти, она не вышла из комы, рассказал адвокат потерпевших Виталий Бородин.

"Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти", – сообщил Бородин ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, пострадавшая – консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения около десяти лет.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Адвокат блогера заявил, что его подзащитный намерен оказать ей помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.

