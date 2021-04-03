Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве

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Следователи просят суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу, который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Следствие требует избрать меру пресечения Билу, подозреваемому по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), в виде запрета определенных действий", – рассказали в пресс-службе Тверского суда Москвы.

По информации РИА Новости, следствие запрашивает для блогера запрет на выход из дома и вождение автомобиля, а также на пользование интернетом без отдельного разрешения. Кроме того, ему могут запретить общаться с другими участниками судопроизводства и посещать массовые мероприятия.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. Позднее стало известно, что блогер не является собственником транспортного средства.

В результате аварии пострадала женщина. Как рассказал накануне ее муж Константин, положительная динамика в состоянии супруги есть, но маленькая. Адвокат Андрей Князев в субботу, 3 апреля, уточнил, что женщина находится в коме.

Ранее муж пострадавшей заявил, что женщина не примет от блогера Эдварда Била компенсацию. При этом сам предполагаемый виновник аварии подчеркнул намерение помочь семье.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Мера пресечения для Била будет избрана в субботу, 3 апреля.

