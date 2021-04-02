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Происшествия

17:23

Адвокат Эдварда Била потребовал не устраивать шоу из ДТП на Садовом кольце

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Адвокат блогера Эдварда Била, попавшего в ДТП в центре Москвы, сообщил РБК, что не позволит превращать произошедшее в шоу.

"Устроить какое-то шоу из этого дела мы не позволим. Позиция Эдуарда очень простая – он не пытается что-то выдумать, он признает, что был за рулем, признает, что было ДТП, он был отправлен на освидетельствование, алкоголя и наркотиков у него не обнаружено, дома был проведен обыск, там тоже ничего незаконного не обнаружили", – сказал адвокат Сергей Жорин.

Он отметил, что клиент идет на сотрудничество со следствием и способствует раскрытию преступления. Юрист рассказал, что выехать на встречную полосу блогер был вынужден из-за подрезавшего его автомобиля, а установление виновных – задача суда.

Адвокат напомнил, что Бил выразил готовность компенсировать всем потерпевшим причиненный здоровью вред. При этом решение, принимать помощь или отказать, должны принимать сами потерпевшие.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: там столкнулись сразу пять автомобилей. В результате серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.

Адвокат Эдварда Била прокомментировал аварию на Садовом кольце

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Сюжет: ДТП с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце

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