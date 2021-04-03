Суд запретил определенные действия блогеру Билу по делу о ДТП в центре Москвы

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Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий блогеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль).

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Билю меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 1 июня", – объявили в суде.

Согласно постановлению, блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, ему запрещено посылать и получать почтово-телеграфные отправления.

Помимо перечисленных запретов, Эдварду Билу также не разрешено пользоваться автомобилем и иными транспортными средствами и посещать места, где проходят массовые мероприятия.

Уголовное дело в отношении блогера рассматривается по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Преступление относится к нетяжким, поэтому Билу не могли назначить арест. При этом максимальное наказание по указанной статье составляет 2 года лишения свободы.

Крупное ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как рассказал ее муж, положительная динамика прослеживается, но небольшая. Позже адвокат потерпевших Виталий Бородин заявил, что пострадавшая находится в коме.