"Хотелось бы, чтобы все было по закону". Жена Эдварда Била – о суде по делу о ДТП

12:54 (обновлено 03.04.2021 13:19)
"Хотелось бы, чтобы все было по закону, и были установлены все обстоятельства", – заявила супруга Била при входе в здание суда.
По последней информации, девушку не пустили на заседание. На нее не была оформлена заявка.
ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины находился именно блогер, однако известно, что транспортное средство ему не принадлежит.
В столкновении пострадала женщина, она находится в реанимации. Муж пострадавшей в ДТП заявил, что женщина не примет от блогера Эдварда Била компенсацию, несмотря на то, что предполагаемый виновник аварии намерен помочь семье.
В Москве допросили блогера Била по делу о ДТП
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