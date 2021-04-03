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Москва 24

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Общество

12:54 (обновлено 03.04.2021 13:19)

"Хотелось бы, чтобы все было по закону". Жена Эдварда Била – о суде по делу о ДТП

происшествия ДТП общество

Видео: телеграм канал "Москва 24"

Жена блогера Эдварда Била, которому изберут меру пресечения по делу о крупном ДТП в центре Москвы, прокомментировала предстоящее судебное заседание. Об этом сообщает Москва 24.

"Хотелось бы, чтобы все было по закону, и были установлены все обстоятельства", – заявила супруга Била при входе в здание суда.

По последней информации, девушку не пустили на заседание. На нее не была оформлена заявка.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины находился именно блогер, однако известно, что транспортное средство ему не принадлежит.

В столкновении пострадала женщина, она находится в реанимации. Муж пострадавшей в ДТП заявил, что женщина не примет от блогера Эдварда Била компенсацию, несмотря на то, что предполагаемый виновник аварии намерен помочь семье.

В Москве допросили блогера Била по делу о ДТП

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