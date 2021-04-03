Блогер Эдвард Бил заявил, что раскаивается за свои действия

Блогер Эдвард Бил, который спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, заявил о раскаянии за свои действия. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

На вопрос, раскаивается ли он, молодой человек ответил утвердительно.

Ранее в субботу, 3 апреля, суд запретил определенные действия блогеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) по делу о ДТП в центре Москвы. Молодой человек лишен права покидать жилье, получать и отправлять корреспонденцию, а также пользоваться интернетом без письменного разрешения следователя.

Защита пострадавшей в ДТП с Билом женщины сообщила, что не согласна с мерой пресечения, выбранной для предполагаемого виновника аварии. Адвокат Андрей Князев заявил, что считает неэффективной работу следствия, которое пока не определило потерпевших в аварии.

Крупное ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Позже адвокат потерпевших Виталий Бородин заявил, что пострадавшая пока остается в коме.

