Защита пострадавшей в ДТП с Билом сообщила, что не согласна с мерой пресечения

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Адвокат Андрей Князев сообщил, что защита пострадавшей в ДТП в центре Москвы не согласна со слишком мягкой мерой пресечения для Эдварда Била.

"Мы недовольны той мерой пресечения... Мы считаем, что это вызов обществу ... столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?" – сказал адвокат.

Князев также отметил, что не доволен работой следствия, так как никто еще не признан потерпевшим.

Адвокат также сообщил, что пострадавшая в ДТП получила многочисленные серьезные травмы и ее лечение займет много времени.

"Мы не знаем, насколько длительным и дорогостоящим будет лечение, поэтому говорить о компенсации преждевременно", – отметил он.

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий блогеру Эдварду Билу.

Согласно постановлению, блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, ему запрещено посылать и получать почтово-телеграфные отправления.

Крупное ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.