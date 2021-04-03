Защита пострадавшей в ДТП с Билом сообщила, что не согласна с мерой пресечения

16:20
"Мы недовольны той мерой пресечения... Мы считаем, что это вызов обществу ... столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?" – сказал адвокат.
Князев также отметил, что не доволен работой следствия, так как никто еще не признан потерпевшим.
Адвокат также сообщил, что пострадавшая в ДТП получила многочисленные серьезные травмы и ее лечение займет много времени.
"Мы не знаем, насколько длительным и дорогостоящим будет лечение, поэтому говорить о компенсации преждевременно", – отметил он.
Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий блогеру Эдварду Билу.
Согласно постановлению, блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, ему запрещено посылать и получать почтово-телеграфные отправления.
Крупное ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.
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