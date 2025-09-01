Сергей Собянин: сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о пяти школах искусств, которые 1 сентября отмечают юбилей.

В частности, Детской школе искусств имени Я. В. Флиера, где на протяжении 30 лет проводится одноименный фестиваль-конкурс, исполняется 75 лет. Там учатся более 400 детей. При этом организованный школой фестиваль является старейшим в Москве. К настоящему времени он приобрел всероссийский масштаб.

В этот же день 55 лет исполняется Детской музыкальной школе имени Б. А. Чайковского, где обучаются свыше 595 детей. Это учреждение проводит всероссийский фестиваль, посвященный музыке композитора, в честь которого названа школа, а также произведениям его современников.



50 лет исполняется Детской музыкальной школе имени М. И. Табакова. Там учатся 325 детей. Гордостью образовательного учреждения является концертный духовой оркестр, который прославился как в России, так и за границей.



Между тем 30-летний юбилей отмечают сразу два учреждения – Рязановская детская школа искусств "Дар" и Ново-Федоровская музыкальная школа. В первом заведении учатся свыше 340 детей, некоторые из которых не раз становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Во втором учреждении проходят обучение 105 детей, которые часто участвуют в концертных и образовательных программах.



Всего в городе открыты 153 творческие школы. Мэр рассказал, что в рамках проекта "Искусство – детям" было приведено в порядок 170 объектов, из которых 80% – это школы искусств. Кроме того, было закуплено свыше 13 тысяч музыкальных инструментов, звуковой и световой техники, мольбертов, муфельных печей и иного оборудования.



Также Собянин рассказал, что к новому учебному году открылся Колледж музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской, в котором проводился ремонт. В настоящее время приводятся в порядок еще четыре объекта, а также Московский театральный колледж имени Л. А. Филатова.

"Новое здание детской школы искусств скоро появится в городе Московский", – добавил градоначальник.

Ранее в Москве определили 20 первых обладателей грантов мэра для получения высшего образования в сфере культуры и искусства. Всего было получено около 80 заявок.

Гранты мэра позволяют помочь молодым талантам, которые не смогли поступить на бюджет. Победители смогут учиться в российских вузах, список которых утвержден столичным департаментом культуры. Среди них – Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российский институт театрального искусства – ГИТИС и другие.

