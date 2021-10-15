В гражданский оборот выпущено уже свыше 62 млн комплектов "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 62 миллионов комплектов вакцины "Спутника V" уже выпущено в гражданский оборот, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, приводит его слова РИА Новости.
Ранее Гинцбург также сообщил, что пострегистрационные исследования препарата завершились, поданы документы для постоянной регистрации "Спутника V".
Разрешение на пострегистрационные исследования препарата Центру Гамалеи Минздрав РФ выдал 25 августа 2020 года. Участие в этом испытании приняли более 30 тысяч добровольцев. Часть из них получили вакцину, а часть – плацебо.
Вакцина создана на изученной проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важными ее преимуществами, отмечают эксперты, являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
За год "Спутник V" подтвердил свое качество и безопасность. Об этом Гинцбург рассказал ранее.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек – это более 50% населения Земли. Российская вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
ВОЗ может одобрить "Спутник V" до конца года
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