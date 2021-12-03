Мурашко рассказал, кто может получить медотвод от вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Перечень оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса по-прежнему будет содержать небольшое количество противопоказаний. Решение о медотводе будет основываться на инструкциях к вакцинным препаратам, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня проект документа (который будет содержать список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. – Прим. ред.) сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом. В первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания. Это то, что однозначно войдет сейчас (в документ. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав планирует расширить список противопоказаний при вакцинации от коронавируса. Отмечалось, что изменения в список планируется внести в середине декабря текущего года.

В данный момент противопоказаниями к прививке от коронавируса считаются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, а также обострение хронических заболеваний.

Также стало известно, что москвичи могут получить медотвод от вакцинации по новому алгоритму. В частности, получить документ могут жители столицы, имеющие московский полис ОМС или прикрепленные к одной из столичных поликлиник, страдающие острыми инфекционными заболеваниями, обострениями серьезных хронических болезней, а также находящиеся в жизнеугрожающем и неотложном состоянии. При этом в некоторых случаях требуется консультация врача.

В Депздраве добавили, что с 1 февраля по всей России вводится федеральный контроль за медотводами: данные о них все регионы должны будут направлять на портал госуслуг.