Москва расширит программу лекарственного обеспечения онкобольных – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2022 году в Москве будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что новые лекарства и методы лечения болезней будут максимально оперативно внедряться в Москве.

Собянин также напомнил, что столичные власти еще несколько лет назад планировали трансформацию здравоохранения. Сегодня уже создан ряд цифровых сервисов, в частности, электронные медкарты, которыми пользуются порядка 7 миллионов москвичей, а также система "цифрового зрения", помогающая при расшифровке томографических снимков.

Цифровизация здравоохранения позволяет врачам экономить время, сосредоточившись непосредственно на оказании помощи пациентам, заключил градоначальник.

До этого, выступая перед депутатами Мосгордумы, Собянин коснулся пандемии коронавируса. По его словам, столичная система здравоохранения доказала способность к противостоянию данному вызову. Он также подчеркнул, что без медицинской помощи не остался ни один москвич.

