На станции МЦД-4 Камушки завершается возведение пассажирских платформ

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции Камушки будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) завершаются работы по возведению пассажирских платформ, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На строящейся соединительной ветке между Смоленским и Киевским направлениями МЖД в настоящий момент возводятся три новых станции. На остановочном пункте Камушки сейчас завершаются работы по возведению пассажирских платформ, ведется устройство фундаментов пассажирских вестибюлей", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

По его словам, на станциях Поклонная и Кутузовская ведется устройство фундаментов пассажирских вестибюлей.

"Общая строительная готовность новых остановочных пунктов составляет на сегодняшний день 26%", – добавил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщил, что работы по реконструкции железнодорожной станции Каланчевская завершены более чем наполовину. В настоящее время специалисты возводят вторую пассажирскую платформу и новый вестибюль станции. Вице-мэр отметил, что Каланчевская станет важным транспортным узлом, который объединит МЦД-2 и МЦД-4.