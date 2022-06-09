Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вся территория Камышевахи в ЛНР полностью зачищена. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го Казачьего полка", – заявил Кадыров.

По словам лидера Чечни, украинские силы сейчас базируются в населенном пункте Врубовка.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о массированном наступлении Вооруженных сил России на территории ЛНР. Он также отметил, что в операции принимают участие подразделения Народной милиции ЛНР.