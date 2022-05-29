Кадыров рекомендовал Зеленскому подписать все предложения РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать все предложения, которые выдвигает Россия. Обращение он выложил в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что для спасения Украины президенту нужно протереть глаза, "замыленные западной пропагандой", и покончить с нацизмом.
Кадыров подчеркнул, что Чеченская Республика пережила тот же сценарий, который проводит Запад на Украине.
"Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления – все это точь в точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х. Сомнений никаких нет – это один и тот же продуманный и коварный план", – сказал глава Чечни.
По его словам, только Россия имеет возможности противостоять этому процессу.
"Результат этого плана – уничтожение России, разграбление ее ресурсов, полное господство в мире иностранных ядерных держав", – написал Кадыров.
Он заключил, что этого никогда не будет.
Ранее Кадыров заявил, что город Северодонецк в ЛНР освобожден и находится под полным контролем войск РФ и республики. По его словам, изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, однако 28 мая он внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге бойцы справились за три часа.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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