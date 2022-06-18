Посол ЛНР в РФ сообщил о взрыве в районе Северодонецка

Фото: телеграм-канал "ЛуганскИнформЦентр Z"

Взрыв произошел в районе Северодонецка или пригорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, "дымный гриб" имеет химическое происхождение.

"Очень похожи на цвет "гриба" от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено", – написал Мирошник.

Ранее сообщалось, что множество иностранных наемников находятся на химкомбинате "Азот" в Северодонецке. Одна из жительниц города рассказала, что наемники держались отдельно от остальных. По ее словам, они разговаривали в основном друг с другом, на английском и других иностранных языках.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

