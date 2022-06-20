Российские военные уничтожили станцию управления БЛА Bayraktar

11:46
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные ракетой "Оникс" ударили по аэродрому Арциз под Одессой, поразив станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2, сообщает министерство обороны РФ.
"В результате удара уничтожены станция управления беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2 и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле", – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении хранилища топлива для техники ВСУ. Цель была поражена в районах Кременчуга и Лисичанска высокоточным оружием воздушного и наземного базирования.
Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град", а также сбили украинский ударный беспилотник "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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