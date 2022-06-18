В Минобороны РФ заявили об уничтожении хранилища топлива для техники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска были уничтожены высокоточными ракетами, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива", – отметил он.

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град", а также сбили украинский ударный беспилотник "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении штаба "Азова" в Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

