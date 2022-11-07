Финляндия не намерена размещать ядерное оружие после вступления в НАТО – Ниинисте

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.

"Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие", – заявил глава республики, добавив, что в настоящее время таких предложений сделано не было.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия подтвердили, что не будут отказываться от размещения на своих территориях баз НАТО и ядерного оружия в случае их принятия в Альянс.

Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин, заявила, что Хельсинки не должны "закрывать двери" и ставить какие-либо предварительные условия по членству в НАТО. При этом в настоящее время таких предложений странам сделано не было.

Страны НАТО решили пригласить в Альянс Финляндию и Швецию в конце июня. 4 июля обе страны формально подтвердили свое намерение вступить в блок.



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