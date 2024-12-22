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НАТО может использовать в войне с Россией проект Rail Baltica, инициированный благодаря инфраструктуре, которую создала Российская империя. Об этом сообщает Telegraph.

Rail Baltica строится на основе железнодорожных путей, проложенных Российской империей. Как утверждают журналисты, они стали своего рода "подарком" для Альянса.

"Железная дорога приобрела новое назначение в текущих реалиях: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией", – подчеркивается в статье.

По данным газеты, в рамках проекта также планируется построить участок высокоскоростной железной дороги, длина которой составит 805 километров. Она свяжет прибалтийские страны с центральной частью Европы.

Руководитель отдела коммуникаций Rail Baltica Прийт Пруул отметил, что данный отрезок дороги сократит время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов.

Ранее в МИД РФ заявили, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. В ведомстве уточнили, что усиление коалиционных потенциалов происходит в Польше и Прибалтике.

В министерстве считают, что такая активность НАТО носит провокационный характер, обостряет военную напряженность по периметру границ и создает дополнительные угрозы безопасности России.