Лавров назвал абсурдными заявления, что Прибалтика будет следующей после СВО на Украине

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия станут следующими после проведения спецоперации РФ на Украине, пишет ТАСС.

Министр напомнил, что недавно экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен признался, что Запад воспринимает Украину как "оборонительный вал" перед РФ. По мнению Лаврова, такую позицию можно объяснить особенностью менталитета. Запад старается использовать ситуацию на Украине для нанесения, как они говорят, стратегического поражения России.

Лавров обратил внимание на то, что американский лидер Джо Байден тоже выступал с подобными заявлениями. Президент США говорил о том, что существует угроза того, что Прибалтика, Швеция и Финляндия станут следующими.

"Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине. Мы устраняем историческую несправедливость", – подчеркнул Лавров.

Глава МИД сделал акцент на том, что Россия выступает против переписывания истории. Кроме того, по мнению министра, Запад хочет, чтобы эту историю забыли навсегда. Он намерен использовать территории, на которых всегда жили русские и другие народы, в качестве плацдарма НАТО против РФ, резюмировал Лавров.

Ранее власти Эстонии, Литвы и Латвии пришли к консенсусу по созданию "линии обороны" на границе с восточной частью России. По данным Минобороны Эстонии, она будет состоять из разных объектов.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой. По словам президента РФ, США всегда очень пугало сближение Европы с Россией. Поэтому американцы, которые, по мнению Путина, хотели быть единоличными "хозяевами" европейских стран, решили пугать государства "злобной Россией", которая им угрожает.



Лавров заявил, что Запад ведет войну против России