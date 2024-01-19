В Прибалтике договорились о создании "линии обороны" на границе с Россией

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Властям Эстонии, Литвы и Латвии удалось прийти к консенсусу по созданию "линии обороны" на границе с восточной частью России. Об этом заявили в Минобороны Эстонии на странице в X (Twitter).

"Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне", – сказано в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, эту линию возведут в ближайшее время, она будет состоять из разных объектов.

Ранее сообщалось, что эстонцы начали устанавливать на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники – в рамках подготовки к возможному закрытию границ.

Первые укрепления появились на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом 16 ноября после появления 19 граждан Сомали и Сирии, которые пытались прорваться в Эстонию без законных оснований.



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