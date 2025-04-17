Трамп заявил, что ждет ответа России по прекращению огня на этой неделе

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

Кроме того, Трамп не стал исключать возможность вторичных тарифов или других мер давления в адрес России при отсутствии реакции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты РФ и США являются основным треком, в рамках которого проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, переговоры по достижению мира на Украине продвигаются достаточно сложно. Пока Россия и США "говорят о мире", в Европе "все превратились в ястребов войны", требующих продолжения боевых действий, подчеркнул он.

