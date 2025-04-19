Ушаков заявил, что антироссийский фон на Западе мешает продвигать разумные идеи

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Антироссийский фон, который сформировался на Западе в последние годы, мешает продвижению разумных идей, с которыми уже согласились США, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он высказался об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видеозапись беседы в своем телеграм-канале.

При этом, почеркнул Ушаков, американский лидер Дональд Трамп и его администрация осознают первопричины конфликта на Украине.

17 апреля в Париже состоялась встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, в ходе которой стороны искали варианты перехода к прекращению огня и миру в ближайшее время.

Итоги переговоров американский Госдепартамент назвал обнадеживающими. Результаты встречи также довели до главы российского МИД Сергея Лаврова.

Позже СМИ писали, что Вашингтон представил союзникам предложения по урегулированию на Украине, которые включают в себя смягчение санкций против России. Также инициатива США подразумевает, что перешедшие под контроль РФ территории останутся за ней.