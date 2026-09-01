01 сентября, 09:59Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Внуково
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Столичный аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск самолетов по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании, статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее аналогичные меры безопасности действовали в аэропорту Домодедово. Авиагавань принимала и выпускала воздушные суда по согласованию. Позднее ограничения сняли.
Изменения в работе аэропорта были вызваны атакой БПЛА на Москву. Всего уничтожили 10 беспилотников, на местах падения обломков работали специалисты, рассказывал Сергей Собянин.
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