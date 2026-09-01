Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск самолетов по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании, статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные меры безопасности действовали в аэропорту Домодедово. Авиагавань принимала и выпускала воздушные суда по согласованию. Позднее ограничения сняли.

Изменения в работе аэропорта были вызваны атакой БПЛА на Москву. Всего уничтожили 10 беспилотников, на местах падения обломков работали специалисты, рассказывал Сергей Собянин.