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14 августа, 13:15

Общество

Москвичи столкнулись с проблемами после покупки квартир на вторичном рынке

Москвичи столкнулись с проблемами после покупки квартир на вторичном рынке

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Несколько жителей столицы могут потерять квартиры, которые приобрели на вторичном рынке. Жилье признали выморочным имуществом – недвижимостью умерших владельцев, которая не перешла наследникам.

Одним из таких покупателей оказался Алексей Музланов. Он купил квартиру площадью 38 квадратных метров в ноябре 2024 года более чем за 8 миллионов рублей. Спустя год после сделки мужчина получил извещение о конфискации жилья.

Как обезопасить себя при покупке квартиры на вторичном рынке? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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