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21 сентября, 06:45

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"Новости дня": новые пешеходные маршруты появились в районе Дорогомилово

"Новости дня": новые пешеходные маршруты появились в районе Дорогомилово

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В районе Дорогомилово появились новые пешеходные маршруты, три зоны отдыха, спортивные площадки с турниками, снарядами для бокса и столами для настольного тенниса. Гулять, заниматься спортом и отдыхать всей семьей жители теперь могут не выезжая из своего двора.

Особое внимание уделили озеленению. Во дворах обновлен газон, высажены дополнительные деревья и кустарники, разбиты яркие цветники.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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