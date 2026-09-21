"Новости дня": новые пешеходные маршруты появились в районе Дорогомилово

В районе Дорогомилово появились новые пешеходные маршруты, три зоны отдыха, спортивные площадки с турниками, снарядами для бокса и столами для настольного тенниса. Гулять, заниматься спортом и отдыхать всей семьей жители теперь могут не выезжая из своего двора.

Особое внимание уделили озеленению. Во дворах обновлен газон, высажены дополнительные деревья и кустарники, разбиты яркие цветники.

Подробнее – в программе "Новости дня".