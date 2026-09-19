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19 сентября, 10:45

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В Зеленограде привели в порядок территорию возле Черного озера

В Зеленограде привели в порядок территорию возле Черного озера

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В 6-м микрорайоне Зеленограда привели в порядок территорию возле Черного озера. Там оборудовали место для воркаута с современными тренажерами, зону для игр в волейбол, мини-футбол и регби, а также площадку для настольного тенниса.

Для детей сделали площадки с качелями, каруселям, песочницами, развивающими комплексами и горками. На входе в зону появился медпункт, спасательная вышка и пункт проката спортинвентаря. Рядом оборудовали причал для ловли рыбы. Также обновили дорожки, тропинки и высадили газоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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