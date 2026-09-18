18 сентября, 16:45Город
"Новости дня": две улицы благоустроили в Хорошёво-Мнёвниках
В районе Хорошёво-Мнёвники благоустроили участки улиц Демьяна Бедного и Маршала Тухачевского. На тротуарах и проезжей части уложили новый асфальт, провода убрали под землю, обустроили парковки и установили скамейки.
Рядом привели в порядок сквер "Колобок". Там обновили дорожки и фонари, разбили газон, установили скамейки и заменили оборудование на детской площадке. Благоустройство улучшило доступ к станциям метро, остановкам наземного транспорта и другим важным объектам района.
Подробнее – в программе "Новости дня".