Бесплатные тренировки с видом на город пройдут в Москве 19 сентября

В субботу, 19 сентября, на крышах районных центров "Место встречи" пройдет фестиваль "Выше только звезды". Москвичей ждут йога и растяжка, зумба и фитрок, лекции о спорте и здоровом образе жизни, тематическая викторина и тренировки с видом на город.

Фестиваль станет финалом летнего сезона проекта "Мой спортивный район". Занятия пройдут на крышах центров "Экран", "София", "Прага" и "Ангара". Для участия требуется предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.