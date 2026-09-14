14 сентября, 08:00Спорт
В спортивном комплексе "Москвич" 19 сентября пройдет осенний фестиваль ГТО
В спортивном комплексе "Москвич" 19 сентября пройдет осенний фестиваль ГТО. Спортсменам предстоит выполнить упражнения по общефизической подготовке, такие как подтягивания, наклоны и прыжки в длину.
Также на фестивале состоится суперфинал летнего проекта "ГТО в Москве". Он соберет самых активных участников прошедшего летнего сезона. Для посещения потребуется регистрация.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.