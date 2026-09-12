В Москве рассказали о популяризации массового спорта

Популяризацию и развитие массового спорта, поддержку районных инициатив и подготовку молодых спортсменов обсудили на круглом столе "Дворовый тренер" в штабе общественной поддержки "Единой России" в Москве.

К нему присоединились депутаты Государственной Думы Владислав Третьяк и Евгений Нифантьев, участник СВО Эдуард Шонов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, депутат Московской городской Думы Ольга Зайцева, ректор Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" Максим Боев, президент Детско-юношеского клуба боевых искусств Юрий Мизонов и директор "Московского долголетия" Павел Хлопин.

"Единая Россия" уделяет особое внимание массовому и детскому спорту – это одно из ключевых направлений "Народной программы". С 2025 по 2027 год в регионах обустроят более тысячи малых спортплощадок. Вместе с тем активно обновляют спортивные объекты при школах: ремонтируют спортзалы, устанавливают уличные тренажеры, оборудуют зоны для сдачи нормативов ГТО. Так, шаг за шагом спорт становится частью повседневной жизни миллионов россиян", – отметил Владислав Третьяк.

Среди профильных столичных проектов – "Дворовый тренер", который запустили в 2026 году на востоке Москвы. Его открыл турнир по мини-футболу в районе Гольяново с участием любительских команд Восточного округа, а затем весь летний сезон для горожан проводили регулярные занятия на дворовых и парковых площадках, мастер-классы приглашенных спортсменов и состязания по разным видам спорта.

Эдуард Шонов подчеркнул, что районные спортивные пространства и мероприятия не только помогают поддерживать активный образ жизни, но и объединяют людей.

"Спортивная площадка " это не просто место для тренировок, а локальная точка притяжения. Здесь можно познакомиться и пообщаться с соседями, организовать дружеские матчи и турниры, провести время с семьей в выходной", – добавил Эдуард Шонов.

Летом 2026 года столичный проект "Мой спортивный район" охватил более 140 площадок во дворах и парках, где москвичи играли в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, посещали фитнес-тренировки с инструкторами.

"Спорт входит в привычку, когда у человека есть возможность заниматься рядом с домом. Городские проекты предлагают самые разные форматы тренировок, а шаговая доступность инфраструктуры позволяет сохранить выбранный ритм. В результате физическая активность становится частью повседневной жизни и работает на здоровье москвичей", – пояснил Евгений Нифантьев.

Участники мероприятия отметили, что достижения российских чемпионов могут вдохновлять детей и молодежь заниматься спортом, а еще важную роль в этом играют доступные секции и поддержка наставников.

"За каждой медалью и победой стоят годы тренировок, характер, огромный труд. Причем порой именно обычная дворовая площадка и встреча с хорошим тренером становятся началом большой спортивной карьеры", – сказала Ольга Зайцева.

12 сентября же в столице начался новый сезон проекта "Спортивные выходные". Осенью он охватит такие площадки, как Южный и Северный речные вокзалы, технопарк "Сколково", культурный центр "Строгино". Москвичей ждут занятия по самым разным направлениям: йога, функциональные и танцевальные тренировки, фитнес-бокс, пилатес и многое другое.

Штаб общественной поддержки "Единой России" в Москве работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения.

В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, форумы, тематические мастер-классы, а также презентации основных положений "Народной программы".

Выборы в Государственную Думу IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.