Для приехавших поклониться мощам Спиридона разработали маршрут к храму Христа Спасителя

Для верующих, которые приехали поклониться мощам, разработали оптимальный маршрут, как лучше подойти к храму.

Выход со станции метро "Кропоткинская" закрыт. Поэтому нужно пользоваться станциями "Октябрьская", "Полянка" и "Третьяковская", а потом пешком идти на Болотную набережную и через Патриарший мост к храму.

На протяжении маршрута за порядком следят сотрудники полиции. Там же находятся медики, которые готовы оказать необходимую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.