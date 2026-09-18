18 сентября, 07:30Город
Для приехавших поклониться мощам Спиридона разработали маршрут к храму Христа Спасителя
Для верующих, которые приехали поклониться мощам, разработали оптимальный маршрут, как лучше подойти к храму.
Выход со станции метро "Кропоткинская" закрыт. Поэтому нужно пользоваться станциями "Октябрьская", "Полянка" и "Третьяковская", а потом пешком идти на Болотную набережную и через Патриарший мост к храму.
На протяжении маршрута за порядком следят сотрудники полиции. Там же находятся медики, которые готовы оказать необходимую помощь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.