ОП назвала оптимальное время для контрольных в школах

Контрольные работы в школах рекомендуют проводить не позже четверга и между вторым и четвертым уроками. Общественная палата призвала педагогов учитывать работоспособность школьников, чтобы дети не уставали и могли показать реальные знания.

Детский психолог Татьяна Котович рассказала, что выводы основаны на исследованиях психофизиологии детей. В начале недели школьники более отдохнувшие и продуктивные, а к концу недели их работоспособность снижается.

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