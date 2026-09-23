Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 12:30

Общество

ОП назвала оптимальное время для контрольных в школах

ОП назвала оптимальное время для контрольных в школах

Студенты со всей России могут представить технологические проекты крупным компаниям

Предпрофессиональные классы открыли более чем в 75% школ Москвы

Психолог объяснила, почему не стоит проводить контрольные в школах в конце недели

В Общественной палате дали рекомендации школам по проведению контрольных работ

Правила поступления в вузы изменят для абитуриентов в России

В Общественной палате предложили выплачивать педагогам по 12 тыс рублей ко Дню учителя

В Минобрнауки РФ предложили новые правила поступления в вузы на следующий учебный год

В ВШЭ стартовал новый сезон стипендиальной программы "Система"

Минобрнауки РФ предложило изменить правила поступления в вузы с нового учебного года

Контрольные работы в школах рекомендуют проводить не позже четверга и между вторым и четвертым уроками. Общественная палата призвала педагогов учитывать работоспособность школьников, чтобы дети не уставали и могли показать реальные знания.

Детский психолог Татьяна Котович рассказала, что выводы основаны на исследованиях психофизиологии детей. В начале недели школьники более отдохнувшие и продуктивные, а к концу недели их работоспособность снижается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоРоман КарловНаталия Шкода

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика