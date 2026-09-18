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18 сентября, 07:30

Технологии

Использование нейросетей позволило специалистам зарабатывать больше

Использование нейросетей позволило специалистам зарабатывать больше

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Использование нейросетей заметно сказывается на зарплате. Специалисты, которые регулярно работают с искусственным интеллектом, зарабатывают почти на 42% больше тех, кто обходится без ИИ. Такие данные приводят эксперты НИУ ВШЭ.

Они говорят: чем выше квалификация, тем ощутимее прибавка. Особенно заметна польза от нейросетей в технологических сферах, например, в программировании. Об этом также говорится в отчете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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