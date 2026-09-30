Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 08:00

Спорт

Полумарафон "Моя столица" пройдет в Москве 3 и 4 октября

Полумарафон "Моя столица" пройдет в Москве 3 и 4 октября

"Новости дня": спортивный кластер появился у Президентской академии в Нагатино-Садовниках

"Москва – столица спорта": турнир по боевому самбо прошел в городе

Сборная России по футболу проведет три товарищеских матча

Конфедерация практической стрельбы разрешила россиянам выступать под флагом страны

Москвичи могут посетить занятия по баскетболу и настольному теннису 29 сентября

"Москва – столица спорта": олимпийские чемпионы провели зарядку для московских школьников

Выходные в Москве прошли с показами моды и спортивными событиями

Российские гимнасты завоевали девять медалей на чемпионате мира по акробатике

Москвичи могут ходить на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Полумарафон "Моя столица" пройдет 3 и 4 октября и станет финальным забегом ежегодной серии "Бегом по Золотому кольцу". Участники смогут выбрать дистанцию на 5, 10 или 21,1 километра.

На старт выйдут около 30 тысяч бегунов и болельщиков. Вдоль трасс самых длинных дистанций разместят указатели городов беговой серии и тематические точки поддержки. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика