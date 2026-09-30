Полумарафон "Моя столица" пройдет в Москве 3 и 4 октября

Полумарафон "Моя столица" пройдет 3 и 4 октября и станет финальным забегом ежегодной серии "Бегом по Золотому кольцу". Участники смогут выбрать дистанцию на 5, 10 или 21,1 километра.

На старт выйдут около 30 тысяч бегунов и болельщиков. Вдоль трасс самых длинных дистанций разместят указатели городов беговой серии и тематические точки поддержки. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.