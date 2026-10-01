1 октября в Москве стартует осенний сезон проекта "Мой спортивный район". Бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить более чем в 47 районах города.

Участникам старше 16 лет доступны тренировки по зумбе, йоге, танцевальному фитнесу, растяжке и бегу. Бег впервые вошел в программу проекта. Совершеннолетние москвичи также смогут посещать фитнес-тренировки.

Занятия продлятся до конца ноября, после чего проект перейдет на зимнее расписание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.