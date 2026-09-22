Собянин: в "Коломенском" создали еще несколько точек притяжения для горожан

В музее-заповеднике "Коломенское" специалисты проводят третий этап работ по благоустройству. Сергей Собянин в личном блоге рассказал, как будет выглядеть парк в ближайшее время.

Уже готова рекреационная зона вдоль Царской набережной. Теперь это – одно из мест притяжения горожан с развлечениями для любого возраста. Параллельно завершилась реставрация нескольких объектов культурного наследия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.