Новости Москвы: строительство путепровода завершили на юге города

Новый путепровод достроили на юге Москвы. Он протянулся по основному ходу Каширского проезда над Южной рокадой. На путепроводе уложили асфальт и установили ограждения, ведется облицовка стен.

Благоустройство Большой Юшуньской улицы идет на юго-западе Москвы. Тротуары восстановлены, уложен бордюрный камень. Заменен асфальт на проезжей части и обновлены парковочные карманы. Основные работы завершат в сентябре.

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