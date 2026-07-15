"Торги Москвы": некапитальные объекты

Город выставляет на торги участки под возведение некапитальных объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов, плоскостных парковок и автосервисов. Расположение участков определяется соответствующей отраслевой схемой.

Как стать участником городских торгов на право сооружения некапитальных объектов? Какие особенности землепользования здесь существуют? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.