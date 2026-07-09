Арендатор квартиры на Садовом кольце заявила о конфликте с собственницей

Арендатор квартиры на Садовом кольце стоимостью 320 тысяч рублей в месяц заявила о конфликте с собственницей жилья. По словам девушки, после заселения она столкнулась с контролем со стороны владелицы квартиры и неудобствами из-за расположения помещения на первом этаже.

Блогер рассказала, что собственница следила за передвижениями через камеры и потребовала дополнительную оплату за проживание гостьи в размере 30 тысяч рублей. Девушка заплатила за 3 месяца вперед, однако после инцидента с подругой решила обратиться в суд.

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