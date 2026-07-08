"Торги Москвы": продажа участков под ИЖС

С 2019 по 2025 год на городских торгах граждане приобрели под индивидуальное жилищное строительство 490 земельных участков общей площадью более 61,4 гектара. Сейчас на открытые аукционы выставлено 36 таких лотов.

Участки расположены в пяти административных округах столицы: Юго-Западном, Восточном, Западном, а также Троицком и Новомосковском. Их площадь варьируется от 6 до 11,8 сотки.

Как стать участником городских торгов по продаже участков под ИЖС? О чем должны помнить желающие приобрести землю под дом у города? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.