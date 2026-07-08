Мосгаз подарил современную газовую плиту супругам в День семьи, любви и верности

Мосгаз в День семьи, любви и верности поздравил супругов, проживших в браке 65 лет, и подарил им новую газовую плиту. Специалисты установили оборудование, подключили его к системе и рассказали владельцам о правилах безопасной эксплуатации.

В компании отметили, что ежегодно дарят газовые плиты семьям, которые прожили вместе 50 и более лет. При выборе получателей учитывают состояние установленного оборудования. Новые плиты оснащены системой газ-контроля, которая автоматически прекращает подачу газа при затухании пламени.

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