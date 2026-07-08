Ракова поздравила москвичей с Днем семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России. Заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова поздравила москвичей с этой датой.

Она отметила, что семья является главной ценностью, которая остается с человеком на всю жизнь и служит опорой не только для каждого жителя, но и для всего города.

В столице делают все возможное, чтобы город оставался местом для построения счастливого будущего и крепкой гармоничной семьи.

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