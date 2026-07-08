Зрители Москвы 24 могут получить сертификат за лучшие семейные истории

Телеканал Москва 24 предлагает москвичам поделиться своими историями любви. Для участия нужно отправить семейные фотографии и рассказы в чат-бот канала.

Лучшие истории опубликуют в социальных сетях, а победителей определят подписчики в ходе открытого голосования. Главным призом станет сертификат на проживание в отеле "Балчуг Кемпински Москва" с видом на Кремль и Красную площадь.

Чтобы поделиться своей историей, достаточно перейти по QR-коду. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.