Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности, собравший порядка 300 жителей, прошел в Москве

Фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел 6 июля в сквере на улице Лухмановской в районе Косино-Ухтомский. Организатором выступило Объединение культурных и досуговых центров ВАО. Событие собрало более 150 участников – от самых маленьких горожан до старшего поколения.



Гостям напомнили историю праздника, который отмечается 8 июля, и рассказали предание о жизни святых Петра и Февронии Муромских, которых в Русской православной церкви считают покровителями семьи. Все желающие поучаствовали в познавательной викторине, посвященной семейным ценностям, конкурсе рисунков "Моя семья", мастер-классе по изготовлению ромашки – одного из главных символов Дня семьи, любви и верности. По приглашению организаторов почетным гостем и участником события стал участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Шонов. Он поздравил собравшихся и провел несколько спортивных мероприятий, в том числе эстафету и перетягивание каната.



"День семьи, любви и верности объединяет традиционные семейные ценности, общественные инициативы и внимание к институту семьи. Он напоминает, что поддержка семьи – это формирование культуры взаимной ответственности, уважения между поколениями и значимости крепких семейных уз. Как отец двоих детей, я убежден, что именно в семье закладываются духовно-нравственные ориентиры. Мы стараемся воспитывать детей в уважении к людям, любви к труду, ответственности и заботе о близких. Именно такие ценности становятся основой сильного общества и крепкой семьи. Важно, что эти принципы подкрепляются различными мерами поддержки. По данным правительства Москвы, за последние 15 лет число многодетных семей в столице увеличилось почти в четыре раза, чему во многом способствует последовательная социальная политика города. Особое внимание Москва также уделяет семьям участников специальной военной операции, оказывая им комплексную поддержку", – отметил Шонов.



Он подчеркнул, что в столице последовательно развивают городские проекты, которые помогают семьям проводить совместный досуг, участвовать в городских событиях и получать необходимую поддержку. Среди них – "Лето в Москве", которое в этом году проходит под общей темой "Время быть вместе". Для жителей столицы подготовили большое количество мероприятий, которые пройдут более чем на 500 площадках во всех округах и районах города. В афишу вошли концерты, спортивные турниры, кинопоказы под открытым небом, мастер-классы, викторины и семейные творческие занятия.



Отдельное направление городских программ связано с взаимопомощью и поддержкой военнослужащих. На площадках проекта работают "Домики добра", где москвичи могут передать гуманитарную помощь и письма участникам специальной военной операции. Такие инициативы позволяют вовлекать в общее дело целые семьи: дети готовят открытки и рисунки, взрослые передают необходимые бойцам вещи. Участие в акции становится для горожан возможностью внести свой вклад в поддержку военнослужащих и их близких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.