В Москве общественники и участники СВО поучаствовали в акции в честь дня рождения Пушкина

У памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на Арбате состоялась культурно-просветительская акция, посвященная Дню русского языка и дню рождения классика отечественной литературы. Активисты проекта "Студенческие парламентские клубы" и общественные деятели столицы прочли фрагменты романа в стихах "Евгений Онегин".

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева и член Общественной палаты Российской Федерации, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов. Строки из произведения также зачитали участники СВО: капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов, ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев и сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой.

Активисты записали выступления на видео. По итогам мероприятия смонтируют ролик, который будет распространяться в социальных сетях.

Защита родной речи

Светлана Разворотнева отметила, что сохранение русского языка остается важной частью государственной политики.

"Русский язык многогранный, образный, иногда парадоксальный. В Государственной Думе России мы приняли закон об обязательном использовании русского языка на вывесках предприятий торговли и сферы услуг, а также в названиях жилых комплексов. Он вступил в силу 1 марта 2026 года. Сделано это, в первую очередь, для удобства людей. Ведь не все владеют иностранными языками, и вывеска, например, на английском, может ввести в заблуждение. Наш родной язык и наша культура должны быть защищены так же, как суверенитет и границы России", – сказала она.

По словам Александра Асафова, сохранение русского языка напрямую зависит от его популяризации и образовательных инициатив, которые приобщают людей к написанной на русском исторической литературе и русской культуре. Такие акции, подчеркнул он, особенно важны, поскольку пробуждают в людях живой интерес к русскому слову.

"Русская литературная классика была и остается неотъемлемой частью мирового культурного наследия. Театральные постановки и экранизации по произведениям Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского продолжают собирать залы во всем мире. Учитывая особенности восприятия информации подрастающим поколением, важно чтобы бессмертное наследие наших великих авторов обрело новую жизнь в цифровых и интерактивных форматах. Благодаря передовым технологическим решениям современные мультимедийные библиотеки становятся центрами притяжения для молодежи – пространствами, где молодое поколение сможет приобщиться к богатству русского культурного кода", – добавил Асафов.

Эльдар Шарипов отметил, что востребованность просветительских акций говорит о внимании общества к русскому языку, истории и культурной памяти. Подобные форматы объединяют людей разных поколений и помогают передавать интерес к родному слову внутри семьи.

"Мы видим, что с каждым годом растет интерес горожан всех возрастов к всероссийским акциям "Диктант Победы", "Тотальный диктант", "Этнографический диктант". Проверить свои знания и грамотность москвичи приходят целыми семьями. Отличное знание родного языка становится предметом гордости и уважения. Горожане все больше интересуются историей Москвы и России, стремятся изучать российское литературное наследие. Это значит, что лучшие традиции нашего народа будут жить и передаваться следующим поколениям", – отметил Шарипов.

Национальное достояние

Александр Шелковой подчеркнул, что русский язык имеет особое значение как национальное достояние миллионов людей. По его словам, родное слово связывает человека с семьей, историей и страной, помогает сохранить внутреннюю силу в трудные моменты, поэтому бережное отношение к языку становится частью общей ответственности за будущее России.

"Наше мировоззрение строится на прочном фундаменте русской и советской классики: мы выросли на понятиях чести из пушкинской "Капитанской дочки" и нравственных уроках Юлиана Семенова, нас воспитывала суровая окопная правда героев из произведений Василия Быкова. Именно на этих текстах выросли те, кто сегодня находится на передовой. Сейчас создается новая глава нашей культуры, когда сами ветераны СВО пишут свои стихи и рассказы", – сказал Шелковой.

Владислав Гусев продолжил тему русского языка как общей ценности, которая дает человеку связь с культурой и исторической памятью страны. По его словам, именно это наследие помогает сохранять единство общества.

"Русская классика – это зеркало нашей истории, отражение нашего национального характера. В великих произведениях Пушкина, Лермонтова, Толстого исторические события служат фоном, на котором раскрываются нравственные ориентиры и поступки героев. Читая о принципиальности Петра Гринева в "Капитанской дочке" или о мужестве капитана Тушина в "Войне и мире", я вижу для себя эталонные примеры чести. От произведений "Золотого века" до середины двадцатого столетия особое место в нашей литературе занимает образ женщины – матери или жены, чья любовь оберегает и хранит сквозь любые расстояния и невзгоды. И в лермонтовской "Казачьей колыбельной", и в симоновском "Жди меня" прослеживается ясная мысль: безусловная вера любящего человека становится опорой в тяжелейших испытаниях. Эти идеалы навсегда заложены в нашем культурном коде и сегодня остаются главным фундаментом, который нас объединяет", – добавил Гусев.

Пушкин и Москва

Столица сохраняет наследие Александра Пушкина и память о нем для жителей и гостей города. Жизнь классика была неразрывно связана с Москвой: здесь он родился, провел детство, познакомился и венчался с Натальей Гончаровой. Сейчас в столице установлено около десятка памятников поэту, в его честь названы площадь, скверы, улицы, музеи, школы, институт, библиотека и станция метро. В этом году исполнилось 40 лет со дня открытия Мемориальной квартиры А. С. Пушкина на Арбате, где он прожил несколько месяцев в 1831 году.

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