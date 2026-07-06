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06 июля, 11:30

Экономика

"Деньги 24": продажи апартаментов снизились в Москве из-за моратория на строительство

"Деньги 24": продажи апартаментов снизились в Москве из-за моратория на строительство

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В Москве прошло 1,5 года с момента введения моратория на строительство апартаментов. Эксперты отмечают сокращение предложения на рынке и изменение ценовой динамики.

По данным за первую половину 2026 года, продажи апартаментов в новостройках Москвы снизились на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Объем предложения составляет около 2 200 лотов, что на 45% меньше за год.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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