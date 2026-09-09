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09 сентября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин заявил о продлении метро в семи направлениях Московской области

Собянин заявил о продлении метро в семи направлениях Московской области

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Московское метро выйдет за МКАД сразу по семи направлениям. Новые станции планируют построить в Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе и в двух точках Ленинского округа. Как сообщил Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш", реализацию проекта планируют после 2030 года.

По словам мэра, к 2035 году московский метрополитен будет обслуживать треть жителей Московской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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