Собянин заявил о продлении метро в семи направлениях Московской области

Московское метро выйдет за МКАД сразу по семи направлениям. Новые станции планируют построить в Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе и в двух точках Ленинского округа. Как сообщил Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш", реализацию проекта планируют после 2030 года.

По словам мэра, к 2035 году московский метрополитен будет обслуживать треть жителей Московской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.