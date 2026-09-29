На юго-западе столицы обновили Нижний Афонинский пруд. На его дне накопилось много ила, и акватория зацветала, также разрушались берега. Водоем решили глобально реабилитовать. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, со дна пруда подняли 2 тысячи кубометров грязи. Это не только сделало его чище, но и увеличило глубину.

Берега, протяженность которых составляет больше 380 метров, укрепили глиной, песком, гранитным гравием и щебнем. Помимо этого, обустроили две зоны биоплато, на которых высадят водные растения.

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